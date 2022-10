Maxi incidente tra via Tuscolana e viale Togliatti | coinvolti pullman | auto e scooter

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Attimi di paura oggi a causa di untra viaPalmiro. Il sinistro è avvenuto questa mattina, a scontrarsi diversi veicoli. Le cause del sinistro attualmente non sono note. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per determinare l’esatta dinamica dell’. su Il Corriere della Città.