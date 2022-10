Lazio | le violenze sessuali su minori aumentate dell’89% | la maggior parte sono bambine

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022). La fotografia scattata nell’ultimo rapporto di Indifesa, Terre Des Hommes, non è per nulla rassicurante, e ricalca un dato in continuo aumento: i soprusi a danno dellecontinuano a crescere rispetto ai dati raccolti l’anno scorso. Il report di Indifesa, Terre Des Hommes Come si evince dalla tabella riassuntiva dell’undicesimo report: nel 2021, per la regione, registrati 216 casi di maltrattamenti in famiglia, 47 casi di abbandono, 53aggravate, con un incremento rispetto all’anno 2021 del 17%, 68% e 89%.dati allarmanti, che preoccupano non poco. Si tratta, nel dettaglio, dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, chestati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nel ...