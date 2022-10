Allenamento Napoli | Osimhen ritorna con il gruppo

Siamo andate aper registrare la prima puntata e sapevamo che i nostri avversari erano forti,... Ma anche quando uscivamo la la sera ci siamo tenute in: vedevamo cose e cercavamo di ...Motta, che aveva appena terminato la seduta di, ha poi fatto da scudo alla squadra. ...di voler vedere un cambio d'atteggiamento nelle prossime due partite contro Sampdoria e. La ...La Ssc Napoli ha reso noto il report di allenamento del 7 ottobre. Victor Osimhen ha svolto ancora parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato ...Gli azzurri hanno concluso la seduta di allenamento prevista per oggi al SSC Napoli Konami Training Center in vista della Cremonese. Questo il report dell’allenamento: “Mattinata di lavoro all’SSC Kon ...