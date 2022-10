(Di giovedì 6 ottobre 2022) Roger, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis, in Europa League: "Abbiamo...

Calciomercato.com

... ma solo il turco è riuscito a recuperare: Big, invece, non è ancora pronto, tanto che salterà ... Il 3 - 4 - 2 - 1 giallorosso sarà composto da Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e...Grande equilibrio nelle ultime 17 sfide tra Inter ea al Meazza in Serie A: cinque successi per ...probabile formazione della Roma Roma (3 - 4 - 2 - 1) Rui Patricio Mancini Smalling... Rom, Ibanez: 'Siamo stati sfortunati, ora testa al Lecce'