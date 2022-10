La Svolta

Nel giorno in cui ha preso il via la direzione del Pd, dove l'attuale segretario Enricoha ... soprattutto in vista della partita delledella primavera 2023, ormai dietro l'angolo. A ...... probabilmente, per fare il punto sulle strategie del partito, tra il nuovo governo e le... 'Sbagliatissimoche a una settimana dal voto si è andato a far mettere la mano in testa da ... Ultimo'ora: Pd: Letta, 'regionali prima occasione di rigenerazione, giochiamola bene' dalla regione più grande alla più piccola tutte importanti. Abbiamo la prima occasione di rilancio, di rigenerazione se la gestiamo bene. Profondità anche in questo". Lo ha detto Enrico Letta nelle ...Enrico Letta alla Direzione del Pd che lancia il congresso: «Noi abbiamo avuto risultato elettorale migliore di tanti altri che fischiettando hanno fatto finta di niente, ma noi non ce ...