Mandragora al posto dei spinaci | molti intossicati | uno è grave

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Napoli – Diverse persone sono state ricoverate la scorsa notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli nel napoletano per intossicazione. Una di queste è ricoverata in prognosi riservata. Si tratta di persone di distinti nuclei familiari che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli intervenuti in ospedale, avrebbero ingerito verdura probabilmente velenosa, acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla, pianta che si sarebbe confusa cone biete, probabilmente conservata sfusa e non imbustata. Sono in corso accertamenti di Asl e carabinieri. Si sta percorrendo la filiera di distribuzione per rintracciare i lotti di verdura verosimilmente a rischio di presenza di. Da quanto accertato finora alcuni dei ...