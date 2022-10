Draghi sul Pnrr | Risultati significativi | nel secondo semestre più veloci del previsto

(Di giovedì 6 ottobre 2022) AGI - "Per quanto riguarda ilin corso, l'attuazione procede più velocemente dei cronoprogrammi originari". La conferma arriva dal Presidente del Consiglio dimissionario, Mario, nella relazione sullo stato di attuazione del, inviata alle Camere.spiega che "la fine della legislatura ha richiesto uno sforzo supplementare, per fare in modo che, dopo le elezioni, si potesse ripartire da una posizione il più avanzata possibile". "La prima fase di attuazione del Piano, dedicata soprattutto al disegno e all'approvazione delle riforme, si sta esaurendo", aggiunge. "Nei prossimi mesi e anni occorre attuare queste riforme sul campo, monitorando continuamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati nel". Per gli investimenti "la fase relativa ...

Intanto la destra ha le sue grane: dal mal di pancia di Salvini per i ministeri in quota lega allo scontro- MeloniPnrr. Il premier oggi è a Praga per il consiglio europeo: il price cup è ...... ", nessuna preoccupazione leader Ue, molta curiosità". E aggiunge, che "la politica estera ...fronte ucraino, sottolinea il capo uscente del governo italiano " "Tutti hanno riaffermato il ...(Teleborsa) - "Si sta tornando a parlare di ricostruzione, ci sarà una grande conferenza in Germania per un piano di ricostruzione. Sull'Ucraina c'è grande unità, molti si sono lamentati per ...(Adnkronos) – A livello Ue “le cose si stanno muovendo” per trovare una soluzione comune ai continui rincari del gas e dell’elettricità. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine de ...