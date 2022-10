Dalla Niaf 250 mila dollari per la ricostruzione ad Ascoli di un centro sociale distrutto dal sisma del 2016

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La National Italian American Foundation () annuncia la donazione di 250alla società Habilis, Cooperativa, “per assisterla nella ristrutturazione di undanneggiato dal terremoto del?. Sarà realizzato uno spazio per attività sociali, educative e ricreative al servizio di bambini, anziani e famiglie. Ildovrebbe essere completato entro l’agosto 2023. “Siamo orgogliosi del sostegno al progetto per la comunità d’Piceno – ha dichiarato l’Executive Vice Chairman John F. Calvelli -. Laè onorata di aiutare ildanneggiato dal terremoto. Questo è solo un modo in cui la nostra Fondazione ...

