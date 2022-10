Vangelo di oggi 5 Ottobre 2022: Lc 11,1-4 | Video commento (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ascoltiamo il Vangelo di mercoledì 5 Ottobre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. “Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dobbiamo chiedere: Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato me”. Santa Faustina L'articolo Vangelo di oggi 5 Ottobre 2022: Lc 11,1-4 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 5, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. “Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dobbiamo chiedere: Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato me”. Santa Faustina L'articolodi: Lc 11,1-4proviene da La Luce di Maria.

