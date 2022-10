(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – I rappresentanti deldi Venezia e Chioggia, deglie deglidela servizio del trasdi merci e passeggeri si sono incontrati oggi in Fiera a Padova per siglare, alla presenza del Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti RegioneElisa De Berti, un patto di collaborazione per la promozione e lodel Sistema Logistico(Slv). All’incontro hanno partecipato: Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, Franco Pasqualetti, presidente di InterPadova, Primo Vitaliano Bressanin, presidente InterRovigo, Corrado Donà, ...

Adnkronos

' Grazie al nostro intervento - ha affermato - porti enon sono solo delle isole ... TEMI: aussa corno notizie fvgnogaro san giorgio di nogaro Sergio Emidio Bini Ultime Notizie ...... retroporto,e logistica. Cisint spiega così le motivazioni della partnership: 'Monfalcone punta molto sulla portualità, perchè l'economia blu che passa attraverso il nostroè un'... Porto, Interporti e aeroporti Veneto insieme per sviluppo logistica e connessioni (Adnkronos) – I rappresentanti del porto di Venezia e Chioggia, degli interporti e degli aeroporti del Veneto a servizio del trasporto di merci e passeggeri si sono incontrati oggi in Fiera a Padova p ...Padova– I rappresentanti del porto di Venezia e Chioggia, degli interporti e degli aeroporti del Veneto a servizio del trasporto di merci e passeggeri si sono incontrati oggi in Fiera a Padova per ...