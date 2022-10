Pnrr | Draghi | ' mantenere impegni col sostegno di tutti | in gioco credibilità Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Nella Cabina di Regia dello scorso dicembre, avevo chiesto il massimo sforzo per continuare a portare avanti il Piano. Ilè un'occasione unica per il rilancio dell', per il superamento delle diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali che gravano sul Paese. La sua piena attuazione è fondamentale per la nostra– verso i cittadini e i partner internazionali. Dobbiamoglipresi e, per farlo, c'è bisogno deldi. Voglio ringraziare in particolare gli enti territoriali – i Comuni e le Regioni – per il lavoro che svolgono quotidianamente accanto all'amministrazione centrale". Così il premier Mario, in un passaggio del suo intervento introduttivo della ...