Petrolio, Opec+ discuterà strategia produzione per novembre: previsioni di tagli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Opec+, il cartello petrolifero composto dalla maggior parte dei produttori non occidentali, definirà mercoledì a Ginevra la sua strategia di produzione per il mese di novembre, con la previsione di un taglio volto a stabilizzare i prezzi del Petrolio. Il prezzo del greggio è sceso fino al 30% sui mercati spot da giugno, a causa dei timori di un’incombente recessione economica globale, e gli analisti del settore prevedono un chiaro segnale da parte del cartello. Il taglio sarebbe inferiore alla decisione ufficiale, poiché alcuni produttori di Petrolio, tra cui Angola, Nigeria e Russia, stanno già producendo meno di quanto stabilito negli accordi attuali, ha dichiarato Carsten Fritsch, analista di Commerzbank. “In questo senso, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’, il cartello petrolifero composto dalla maggior parte dei produttori non occidentali, definirà mercoledì a Ginevra la suadiper il mese di, con la previsione di uno volto a stabilizzare i prezzi del. Il prezzo del greggio è sceso fino al 30% sui mercati spot da giugno, a causa dei timori di un’incombente recessione economica globale, e gli analisti del settore prevedono un chiaro segnale da parte del cartello. Ilo sarebbe inferiore alla decisione ufficiale, poiché alcuni produttori di, tra cui Angola, Nigeria e Russia, stanno già producendo meno di quanto stabilito negli accordi attuali, ha dichiarato Carsten Fritsch, analista di Commerzbank. “In questo senso, i ...

MauroLcc1955 : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - donvaccarelli : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - Carlo_sfd : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - telodogratis : Petrolio, Opec+ discuterà strategia produzione per novembre: previsioni di tagli - DenteEleonora : RT @domecaruso71: L'Opec taglia la produzione di petrolio, le banche centrali aumentano i tassi, i prezzi dell'energia sono alle stelle. S… -