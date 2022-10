Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica a Trapani: lo hanno chiamato Francesco (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ancora una triste storia che riguarda un bambino arriva dalla cronaca italiana. Questa volta siamo a Sicilia. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Trapani dove i carabinieri di Trapani hanno trovato un Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica . Il piccolo, probabilmente appena nato, è stato trovato in un sacchetto di quelli che si usano per i rifiuti in una stradina sterrata a Paceco, nel trapanese, nei pressi della scuola elementare. I militari sono stati allertati da una telefonata e hanno inviato una pattuglia sul posto. Il bimbo era fortunatamente vivo. Avvisato il 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. Neonato trovato in un sacchetto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ancora una triste storia che riguarda un bambino arriva dalla cronaca italiana. Questa volta siamo a Sicilia. Le ultime notizie arrivano dalla provincia didove i carabinieri ditrovato unin undi. Il piccolo, probabilmente appena nato, è stato trovato in undi quelli che si usano per i rifiuti in una stradina sterrata a Paceco, nel trapanese, nei pressi della scuola elementare. I militari sono stati allertati da una telefonata einviato una pattuglia sul posto. Il bimbo era fortunatamente vivo. Avvisato il 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita.trovato in unin ...

