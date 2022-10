Lozano: «Sento che fisicamente sto molto bene» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Chucky Lozano, che proprio oggi aveva spiegato il perché di questo soprannome tanto particolare, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della grande sfida contro l’Ajax in cui il Napoli ha vinto di misura per 6-1 “Sento che fisicamente mi Sento molto bene, ho fatto tutta la preparazione, sono contento, per questo, mi dà più forza e voglia di fare tutto” Di lui aveva parlato anche Spalletti in conferenza al temine della gara esaltando la sua prestazione “Ha giocato molto bene oggi perché ha fatto quelle scorribande che sa fare lui con la palla al piede portandosi dietro 3-4 calciatori avversari. Abbiamo la possibilità di alternare due giocatori in quel ruolo e Lozano ce lo teniamo ben stretto” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Chucky, che proprio oggi aveva spiegato il perché di questo soprannome tanto particolare, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della grande sfida contro l’Ajax in cui il Napoli ha vinto di misura per 6-1 “chemi, ho fatto tutta la preparazione, sono contento, per questo, mi dà più forza e voglia di fare tutto” Di lui aveva parlato anche Spalletti in conferenza al temine della gara esaltando la sua prestazione “Ha giocatooggi perché ha fatto quelle scorribande che sa fare lui con la palla al piede portandosi dietro 3-4 calciatori avversari. Abbiamo la possibilità di alternare due giocatori in quel ruolo ece lo teniamo ben stretto” L'articolo ilNapolista.

