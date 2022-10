Il Sannio Quotidiano

ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2020,l'apertura degli uffici centrali a Milano e la progettazione di un piano di sviluppo supportato da round di finanziamento di 50milioni ...una forte presenza sul territorio - grazie all'hub di Pordenone aperto danel giugno 2021 - la startup realizzerà infatti delle iniziative di interazione e confrontoi tifosi del ... iziwork, con rientro in ufficio office manager receptionist addetti alla vigilanza e pulizie profili più ricercati Roma, 5 ott. (Labitalia) – Il rientro negli uffici spinge la richiesta di office manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alle pulizie: sono i profili più ricercati, con 1/4 delle posizioni ape ...PORDENONE - Iziwork, startup specializzata del lavoro in somministrazione che unisce digitalizzazione, valore umano e ascolto del territorio, è diventata Official Partner del Pordenone Calcio. Un acco ...