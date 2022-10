“Il marito in carcere per violenza” Choc al GF Vip | il segreto confidato da una concorrente all’altra è già pubblico

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sara Manfuso è una delle concorrenti più discusse del GF Vip 7. Dopo la puntata del 3 ottobre, quella sul caso Bellavia che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, l’opinionista televisiva ha manifestato una certa insofferenza. “Mi è pesato tanto, quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata, non voglio che venga strumentalizzata la mia uscita”. Alfonso Signorini ha provato a tranquillizzarla “Sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco. Abbiamo visto i filmati, questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia Bruganelli? Diciamo le cose come stanno”. Lei ha risposto: “Con Sonia è evidente che non ci sia feeling. Rifletterò se lasciare o meno”. Leggi anche: “È una persona cattiva”. GF Vip 7, Sara Manfuso ha ...

