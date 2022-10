'Grande Fratello Vip', Attilio Romita si trasforma in 'Lucciola' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip c'è una nuova concorrente: è la maga Lucciola, la maga della felicità. In realtà si tratta di Attilio Romita travestito a dovere per una sorpresa organizzata da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella casa delVip c'è una nuova concorrente: è la maga, la maga della felicità. In realtà si tratta ditravestito a dovere per una sorpresa organizzata da ...

trash_italiano : ?? Ginevra Lamborghini è squalificata dal Grande Fratello Vip ?? - GrandeFratello : Grande Fratello ha preso un provvedimento irrevocabile nei confronti di Ginevra: è ufficialmente squalificata dal g… - GrandeFratello : Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP - liiihayat : RT @Fabio_er_mejo: Anche Vaniy Fair si e' espresso 'Ginevra Lamborghini ha difatto pagato per tutti, ... l'agnello sacrificale per permette… - sadqueen1997 : RT @Fabio_er_mejo: Anche Vaniy Fair si e' espresso 'Ginevra Lamborghini ha difatto pagato per tutti, ... l'agnello sacrificale per permette… -