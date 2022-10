Covid | i dati – 45 225 nuovi casi e 43 morti Continuano a crescere i ricoveri +259 e le terapie intensive +16

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Leggera diminuzione deie dei decessi, rispetto a ieri, ma continua l’aumento deinei reparti ordinari e nelle. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Sono 45.225 icontagiati da-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 58.885), secondo idel ministero della Salute. Le vittime sono 43 (ieri ne erano state notificate 60). Il tasso di positività è al 20,1% (ieri al 20,1%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 224.969 rispetto ai 293.096 del giorno precedente. Aumenta la pressionesugli ospedali in Italia. Sono 16 in più inelle, 259 in più i ...

Questi iaggiornati al 4 ottobre ed elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Rispetto al giorno precedente, la percentuale di posti occupati per- 19 ...