Caltanissetta, violenza sessuale su alunna 11enne: arrestato insegnante (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Con l'accusa di violenza sessuale gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta hanno arrestato un docente di scuola media. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe abusato del suo ruolo di insegnante in una scuola statale per avvicinare, in più occasioni, una undicenne alla quale avrebbe pronunciato frasi inopportune e toccato il seno. La ragazzina lo scorso giugno ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto a una sua insegnante che avrebbe riferito le confidenze dell'11enne alla vicepreside, ma "tali confidenze non hanno sortito alcun effetto", spiegano gli investigatori della Polizia. La vittima, quindi, si è rivolta ai propri genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile. In pochi giorni gli investigatori hanno ascoltato ...

