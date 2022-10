Bari, docente aggredito in aula dopo una nota a una studentessa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) aggredito in aula per aver dato una nota a una studentessa. È accaduto a Bari, all’istituto Ettore Majorana del quartiere San Paolo. Un professore di diritto e economia, Vincenzo Amorese, è stato schiaffeggiato in aula da due persone che hanno deciso di vendicare la presunta ingiustizia subita dalla studentessa. Poco prima, il professore aveva ripreso la ragazza che, entrata in ritardo in aula, ha iniziato – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – «a disturbare lo svolgimento della lezione e ad incitare gli altri allievi a fare altrettanto». Così, la decisione del professore di mettere una nota alla studentessa. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta il 23 settembre scorso, durante la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022)inper aver dato unaa una. È accaduto a, all’istituto Ettore Majorana del quartiere San Paolo. Un professore di diritto e economia, Vincenzo Amorese, è stato schiaffeggiato inda due persone che hanno deciso di vendicare la presunta ingiustizia subita dalla. Poco prima, il professore aveva ripreso la ragazza che, entrata in ritardo in, ha iniziato – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – «a disturbare lo svolgimento della lezione e ad incitare gli altri allievi a fare altrettanto». Così, la decisione del professore di mettere unaalla. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta il 23 settembre scorso, durante la ...

