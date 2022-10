Barcellona medita vendetta e chiama a raccolta i tifosi | “Contro l’Inter sarete dodicesimo uomo”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Mercoledì prossimo sarai ilin campo”. Così il, suoi propri profili social,i suoiper avere una spinta in più utile ad avere quella “” sportivache possa aiutare i blaugrana a vincere il testa a testa con i nerazzurri in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. I catalani, quindi, provano a mettere da parte le feroci polemiche delle ultime ore, per tornare a concentrarsi sul campo. Tra l’altro, si è creato un simpatico siparietto con il Celta Vigo che, da prossimo avversario in campionato di Lewandowski e compagni, sommessamente precisa: “Però domenica lasciateci da soli”. El miércoles todos con vosotros, pero el domingo nos dejáis tranquilos ...

L'Interista

Ma poi prima del... questi mi massacrano . - Stai sereno, respira,. Stamattina hai sputato in faccia al tuo gatto come ti ho detto Lo devi fare tre volte al giorno, dopo i pasti ...Il club ingleseuna rivoluzione e pensa al direttore sportivo del Siviglia. Oltre a lui ci sono altri nomi in ... anche se il difensore centrale francese alla fine ha scelto il. Al ... Mkhitaryan e De Vrij scalpitano in vista del Barcellona: Inzaghi medita tanti cambi Inter-Barcellona rischia di essere un match decisivo per Inzaghi. Il ko con la Roma ha riaperto la questione allenatore. Per i nerazzurri è il peggior avvio della gestione Zhang e la situazione sembra ...Atletico Madrid in pressing su Piqué, ma il difensore vuole restare al Barcellona nonostante il poco spazio avuto fin qui ...