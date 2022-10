Uomini e Donne: registrazione del 1 ottobre: piovono baci da tutte le parti (Di martedì 4 ottobre 2022) registrazione di Uomini e Donne di sabato 1 ottobre 2022: cosa è accaduto in studio, anticipazioni e scena il 30 settembre e il primo ottobre sono state registrate nuove puntante di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni possiamo sapere cosa è accaduto di preciso e ovviamente non sono mancati i colpi di scena. Protagoniste delle due puntate Gemma Galgani e la sua amica Ida Platano. Per quel che riguarda invece i tronisti, durante le esterne, ci sono stati un paio di baci interessanti schioccati da Lavinia e Federico. Ma andiamo a vedere i dettagli anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nella registrazione di sabatoAnticipazioni Uomini e ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 ottobre 2022)didi sabato 12022: cosa è accaduto in studio, anticipazioni e scena il 30 settembre e il primosono state registrate nuove puntante di. Grazie alle anticipazioni possiamo sapere cosa è accaduto di preciso e ovviamente non sono mancati i colpi di scena. Protagoniste delle due puntate Gemma Galgani e la sua amica Ida Platano. Per quel che riguarda invece i tronisti, durante le esterne, ci sono stati un paio diinteressanti schioccati da Lavinia e Federico. Ma andiamo a vedere i dettagli anticipazioni: cosa è accaduto nelladi sabatoAnticipazionie ...

Link4Universe : Siamo tutti d'accordo che il #Nobel lo vince chi se lo merita, ma se in 121 anni solo 4 donne lo vincono e 221 inve… - MSF_ITALIA : Assistiamo donne, uomini e bambini che arrivano sulle nostre coste dopo drammatici viaggi. Purtroppo, però, solo ne… - Radio3tweet : Per i bambini, per le donne, per gli uomini morti. Per i familiari rimasti in vita, per i pescatori, per i soccorri… - SteGabri : @peppe_p_94 Beh non per forza.. come ha detto Savino, il 52% erano donne ed hanno la borsa.. inoltre oggi giorno, a… - HalfwayHappy21 : RT @Link4Universe: Siamo tutti d'accordo che il #Nobel lo vince chi se lo merita, ma se in 121 anni solo 4 donne lo vincono e 221 invece so… -