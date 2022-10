Ultim’ora – La Sampdoria ha scelto il dopo Giampaolo: incontro in corso! (Di martedì 4 ottobre 2022) dopo l’esonero di Giampaolo i blucerchiati cercano un nome di spessore sulla propria panchina, cercando di invertire il trend di un inizio di stagione negativo. Pare che la dirigenza abbia messo gli occhi su Dejan Stankovic, eroe dell’Inter e tecnico uscente della Stella Rossa. Stankovic Sampdoria Allenatore La Sampdoria quindi starebbe per trovare un accordo con il Serbo che già ieri era diventato l’indiziato numero uno per la panchina. Gianluca di Marzio riporta che il club e l’entourage dell’allenatore si siano incontrati in giornata a Milano per chiudere. Sembra mancare sempre meno dunque, solo l’annuncio e poi la serie A potrà riabbracciare uno dei volti principali dell’Inter che fu di Josè Mourinho. Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022)l’esonero dii blucerchiati cercano un nome di spessore sulla propria panchina, cercando di invertire il trend di un inizio di stagione negativo. Pare che la dirigenza abbia messo gli occhi su Dejan Stankovic, eroe dell’Inter e tecnico uscente della Stella Rossa. StankovicAllenatore Laquindi starebbe per trovare un accordo con il Serbo che già ieri era diventato l’indiziato numero uno per la panchina. Gianluca di Marzio riporta che il club e l’entourage dell’allenatore si siano incontrati in giornata a Milano per chiudere. Sembra mancare sempre meno dunque, solo l’annuncio e poi la serie A potrà riabbracciare uno dei volti principali dell’Inter che fu di Josè Mourinho.

