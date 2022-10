Sampdoria, tre allenatori a bilancio: la salvezza sempre più un obbligo (Di martedì 4 ottobre 2022) Sampdoria, tre allenatori a bilancio con l’arrivo del sostituto di Marco Giampaolo: la salvezza è un obbligo La Sampdoria può permettersi tre allenatori a libro paga? La risposta è no. In questo momento, con un bilancio che non può permettersi scostamenti importanti perché sotto la lente di ingrandimento di banche creditizie e potenziali acquirenti in data room, la Sampdoria non potrebbe tenere Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e un terzo allenatore a bilancio. Ma è quello che farà. La scelta, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è dettata dalla prioritaria necessità di mantenere la categoria. La Sampdoria senza la Serie A è destinata a un futuro ben più funesto. Tentare di mettere mano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022), trecon l’arrivo del sostituto di Marco Giampaolo: laè unLapuò permettersi trea libro paga? La risposta è no. In questo momento, con unche non può permettersi scostamenti importanti perché sotto la lente di ingrandimento di banche creditizie e potenziali acquirenti in data room, lanon potrebbe tenere Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e un terzo allenatore a. Ma è quello che farà. La scelta, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è dettata dalla prioritaria necessità di mantenere la categoria. Lasenza la Serie A è destinata a un futuro ben più funesto. Tentare di mettere mano ...

