Napoli, Spalletti vola anche senza bomber: 11 marcatori diversi, nessuno come loro in Europa | Primapagina (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 15:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Kvara-mania. Se bisogna scegliere un uomo copertina nell’inizio di stagione del Napoli è sicuramente il faccione sorridente del georgiano. Giuntoli in estate ha investimento 10 milioni per portarlo in Italia, un pacco regalo con tanto di fiocco. Già, ma dietro di lui c’è una squadra che lotta, corre e segna. Uno per tutti, tutti per Spalletti. In pochi mesi ha creato una macchina perfetta: primo posto con l’Atalanta e miglior attacco del campionato (18 gol), il settimo in Europa. Il Napoli è la squadra che ha mandato in gol più giocatori tra campionato e Champions nei cinque campionati principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna): 11 marcatori diversi, la giostra del gol. senza OSI – Lì su ci ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 15:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Kvara-mania. Se bisogna scegliere un uomo copertina nell’inizio di stagione delè sicuramente il faccione sorridente del georgiano. Giuntoli in estate ha investimento 10 milioni per portarlo in Italia, un pacco regalo con tanto di fiocco. Già, ma dietro di lui c’è una squadra che lotta, corre e segna. Uno per tutti, tutti per. In pochi mesi ha creato una macchina perfetta: primo posto con l’Atalanta e miglior attacco del campionato (18 gol), il settimo in. Ilè la squadra che ha mandato in gol più giocatori tra campionato e Champions nei cinque campionati principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna): 11, la giostra del gol.OSI – Lì su ci ...

Agenzia_Ansa : Luciano Spalletti rende omaggio alle due ragazze iraniane uccise. L'allenatore del Napoli si è presentato in sala s… - carlolaudisa : Un plauso a #Spalletti per le rose in omaggio al sacrificio delle donne iraniane schiave del velo. Una battaglia di… - rtl1025 : ?? L'allenatore del #Napoli, Luciano #Spalletti, si è presentato in sala stampa alla vigilia della partita contro il… - NapoliOnly : Questa la probabile formazione di Spalletti in vista di Ajax - Napoli. #AjaxNapoli #UefaChampionsLeague… - infoitsport : Meret annuncia il rinnovo con il Napoli. Oggi c'è l'Ajax, Spalletti vuole vincere -