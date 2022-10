Mondiali Qatar 2022: protesta contro le violazioni dei diritti dei umani, niente maxischermi a Parigi (Di martedì 4 ottobre 2022) La città di Parigi ha deciso di non trasmettere le partite della Coppa del Mondo su maxi schermi nelle zone pubbliche in segno di protesta a causa delle violazioni dei diritti dei lavoratori migranti e l’impatto ambientale del torneo in Qatar. Il vicesindaco di Parigi incaricato dello sport, Pierre Rabadan, ha dichiarato che la decisione è dovuta “all’impatto ambientale e sociale”, citando “stadi climatizzati” e “le condizioni in cui sono state costruite queste strutture”. La decisione arriva nonostante la squadra di calcio della città, il Paris Saint-Germain, sia di proprietà proprio del Fondo Qatar Sports Investments. Inoltre diverse città francesi hanno annunciato che non trasmetteranno le partite dei Mondiali sui maxi schermi nonostante la Francia ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) La città diha deciso di non trasmettere le partite della Coppa del Mondo su maxi schermi nelle zone pubbliche in segno dia causa delledeidei lavoratori migranti e l’impatto ambientale del torneo in. Il vicesindaco diincaricato dello sport, Pierre Rabadan, ha dichiarato che la decisione è dovuta “all’impatto ambientale e sociale”, citando “stadi climatizzati” e “le condizioni in cui sono state costruite queste strutture”. La decisione arriva nonostante la squadra di calcio della città, il Paris Saint-Germain, sia di proprietà proprio del FondoSports Investments. Inoltre diverse città francesi hanno annunciato che non trasmetteranno le partite deisui maxi schermi nonostante la Francia ...

