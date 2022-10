Metano a 4 euro, a Campobasso chiude distributore (Di martedì 4 ottobre 2022) Prime chiusure in Molise per gli aumenti di luce e gas. Da qualche ora a Campobasso ha interrotto il servizio l'impianto di distribuzione del Metano di contrada Macchie dove il prezzo al chilo era ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Prime chiusure in Molise per gli aumenti di luce e gas. Da qualche ora aha interrotto il servizio l'impianto di distribuzione deldi contrada Macchie dove il prezzo al chilo era ...

TgrRaiMolise : #Rincari, chiude l'unico impianto a metano di Campobasso. Il prezzo - salito a 4 euro al chilogrammo - induce gli e… - paoloasr81 : 1kg di metano 3 euro - Fabry_tanakasan : @nicmad84 solo se il cavallo ha annesso una marmitta catalittica anti emissioni di metano, che altrimenti lo catego… - JvJean1971 : RT @Metanoauto: Un altro dei tanti esempi, questa volta a #Trento, di come il metano per autotrazione sia diventato... impossibile! https:… - fisco24_info : Carburanti, prezzi benzina e diesel poco mossi: metano in rialzo: (Adnkronos) - Per la verde media self a 1,641 eur… -