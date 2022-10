Maxi furto all’Istituto Comprensivo Anzio V: entrano nelle aule e rubano 14 lavagne elettroniche (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ Istituto Comprensivo Anzio V di nuovo protagonista di un furto. L’ultimo è avvenuto nella notte: 14 lavagne multimediali sono state portate via. Sparite le lavagne elettroniche nella scuola di Anzio Secondo i docenti la scuola è nel mirino di alcuni malviventi dal 17 agosto 2022 che fanno incetta di materiale scolastico di grande valore di tanto in tanto. “Le nostre classi sono state private, ad oggi di ben 14 LIM, lavagne interattive multimediali – scrivono gli insegnanti dell’Istituto in una nota -, vinte dal nostro istituto grazie alla partecipazione a diversi bandi di concorso, anche europei (i cosiddetti PON), che hanno permesso che i nostri studenti avessero questo prezioso supporto didattico in ogni classe del plesso. Nonostante le ripetute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ IstitutoV di nuovo protagonista di un. L’ultimo è avvenuto nella notte: 14multimediali sono state portate via. Sparite lenella scuola diSecondo i docenti la scuola è nel mirino di alcuni malviventi dal 17 agosto 2022 che fanno incetta di materiale scolastico di grande valore di tanto in tanto. “Le nostre classi sono state private, ad oggi di ben 14 LIM,interattive multimediali – scrivono gli insegnanti dell’Istituto in una nota -, vinte dal nostro istituto grazie alla partecipazione a diversi bandi di concorso, anche europei (i cosiddetti PON), che hanno permesso che i nostri studenti avessero questo prezioso supporto didattico in ogni classe del plesso. Nonostante le ripetute ...

