Luché conquista Napoli | annunciata la quarta data al Palapartenope

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 4 ottobre 2022) dopo i primi due sold out del suo Dove volano le aquile tour Il successo del Dove Volano Le Aquile Tour è inarrestabile,si vuole prendere letteralmente tutta. Dopo il doppio sold out delle date campane del 29 e del 30 novembre, non è bastata neanche l’aggiunta di un terzo appuntamento al: i biglietti sono terminati in 48 ore dall’annuncio, e per far fronte all’enorme richiesta,aggiunge unaper il 1 dicembre. Tuttavuole essere presente al live del rapper nella sua Campania! Mancano ancora due mesi agli appuntamenti autunnali del Dove Volano Le Aquile Tour – prodotto da BPM Concerti e Trident Music -, eppure la richiesta di biglietti è talmente alta checontinua ad aggiungere nuove date. Il ...