Liga | Carvajal risponde a Xavi | “5 Champions in nove anni non sono casuali”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Clima acceso fra Barcellona e Real Madrid. E’ tempo di, ma non mancano i botta e risposta fra le due rivali. Danielha risposto alle dichiarazioni del tecnico blaugrana, che in conferenza stampa aveva dichiarato che “lanon la vince sempre il migliore. Molte volte una grande squadra arriva nel miglior momento ma un dettaglio ti costa l’eliminazione. Lainvece, che si gioca su 38 partite, è più giusta“. Non si è fatta attendere la replica del terzino madrileno: “Io penso che quando vinci 5in, la fortuna resta ai margini. Il calcio è fatto di risultati e vince chi fa più gol e ne subisce di meno. In questo siamo stati i migliori. È complicato parlare di ‘giustizia’. Abbiamo fatto un grande ...

