Lega | il consiglio guadagna tempo ma non centra i temi L’analisi di Magatti

Leggi su formiche

(Di martedì 4 ottobre 2022) Un governo politico “all’altezza delle aspettative”. Una “buona politica” che segni il tramonto della “stagione dei tecnici”. Ilfederale leghista accorda la piena fiducia a Matteo Salvini e gli chiede di proseguire. Tra iall’ordine del giorno non mancano quelliti al caro bollette, la flat tax e la sicurezza. È chiaro che per i suoi Salvini auspica posizioni di prim’ordine nel futuro esecutivo. Ma sulla solidità delle basi sulle quali poggia questa speranza c’è chi nutre qualche dubbio. Quel che è certo è che è stato unfederale “che non ha risolto i problemi sostanziali della, ma che è servito solamente a gettare avanti la palla e are”. A dirlo è Mauro, sociologo, commentatore attento e ...