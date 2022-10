Impresa dell’Inter contro il Barcellona: Napoli, che spettacolo (Di martedì 4 ottobre 2022) Hakan Calhanoglu firma l’Impresa dell’Inter, che stende di misura il Barcellona targato Xavi a San Siro: Napoli a valanga sull’Ajax Questa è ancora più bello essere italiani. Inter e Napoli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 4 ottobre 2022) Hakan Calhanoglu firma l’, che stende di misura iltargato Xavi a San Siro:a valanga sull’Ajax Questa è ancora più bello essere italiani. Inter e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

InterCM16 : RT @Caesar1475: L'impresa dell'Inter non è stata battere il Barcellona, ma batterlo 1-0: per una squadra che in questa stagione si è fatta… - Yavonz15 : Stasera l'Inter era in chiaro su Mediaset. E quindi il tifoso dell'Inter probabilmente la sta guardando da la. Sky… - GCRNPP1969 : Sì vabbè il Napoli 6 a 1, niente di eccezionale...vuoi mettere l'impresa dell'Inter... - pauimas : @pap1pap @Inter Secondo me è ancora acerbo ma l’altro è un palo quindi tanto vale che giochi lui .. dal 65 in poi s… - Believe__ : io ci lascio la pelle su questo divano. guardare le partite dell'Inter ormai è un'impresa. #InterBarcellona -