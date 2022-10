Gas | crescono ancora stoccaggi in Italia | +45 mln m3

(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Continuano le iniezioni di gas neglini anche grazie al fatto che la domanda è in calo grazie allo spegnimento dei condizionatori e al fatto che non sono stati accessi i riscaldamenti. Oggi la previsione è di circa 45 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 200 milioni di metri cubi a fronte di consumi intorno ai 140 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degliinsi attesta ad oltre il 91% (91,15% al 2 ottobre) contro 89,32% come media Ue. I flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, si attestano a oltre 60 milioni di metri cubi. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian via Tap, le forniture si attestano ad oltre 30 mln di ...

