Firenze | il Teatro del Maggio dà voce alla Generazione Z con Next Generation Fest - Cosa Fare

cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: Il 28 e il 29 ottobre il grandissimo Andrea @Pennacchiiiii sarà a Firenze, presso il teatro Puccini, con 'MIO PADRE' AP… - giorgiotanas : RT @Giulio_Firenze: Il 28 e il 29 ottobre il grandissimo Andrea @Pennacchiiiii sarà a Firenze, presso il teatro Puccini, con 'MIO PADRE' AP… - Lu_zialadybug : RT @Giulio_Firenze: Il 28 e il 29 ottobre il grandissimo Andrea @Pennacchiiiii sarà a Firenze, presso il teatro Puccini, con 'MIO PADRE' AP… - foisfra1 : RT @Giulio_Firenze: Il 28 e il 29 ottobre il grandissimo Andrea @Pennacchiiiii sarà a Firenze, presso il teatro Puccini, con 'MIO PADRE' AP… - jacopogiliberto : RT @Giulio_Firenze: Il 28 e il 29 ottobre il grandissimo Andrea @Pennacchiiiii sarà a Firenze, presso il teatro Puccini, con 'MIO PADRE' AP… -

La città del giglio il 5 novembre si trasforma nella capitale dei giovani, con 2000 partecipanti e oltre 60 ...Dopo varie date in giro per l'Italia la cantante sui suoi profili social ha annunciato il ritorno nella Capitale per una tappa presso ilOlimpico. L'artista nata anel 1969, ha scritto ...La città del giglio il 5 novembre si trasforma nella capitale dei giovani, con 2000 partecipanti e oltre 60 ospiti ...Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina arriva per la prima volta nei prestigiosi palchi d’Italia, in tour ...