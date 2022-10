Finlandia, rimossa l'ultima grande statua di Lenin (Di martedì 4 ottobre 2022) La citta' di Kotka, nella Finlandia orientale, rimuove una statua di Lenin da un parco pubblico nel centro della citta', vicino a una casa di legno dove si dice abbia soggiornato il fondatore del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) La citta' di Kotka, nellaorientale, rimuove unadida un parco pubblico nel centro della citta', vicino a una casa di legno dove si dice abbia soggiornato il fondatore del ...

