Energia | Meloni incontra Cingolani alla Camera

CarloCalenda : Una coalizione molto fragile e conflittuale deve affrontare una tempesta perfetta. Sul prezzo dell'energia basta pr… - ilfoglio_it : La leader di FdI giurerà dopo il Consiglio europeo del 20-21 ottobre sull'energia. Prima il gas, poi il governo.… - demagistris : Prendiamo i soldi di aziende e super ricchi che hanno guadagnato e speculato su armi, gas ed energia, decine di mil… - ilfaroonline : Caro Energia, Meloni: “Appoggeremo iniziative di aiuto concreto a famiglie e imprese” - lupazzottu : RT @Cavalodiritorno: Ma la #Meloni che si appresta ad eliminare il #redditodicittadinanza per fare cassa sui poveri invece di tassare gli e… -

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani si è recato alla Camera per incontrare Giorgia. . 4 ottobre 2022Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e' arrivato alla Camera, per un colloquio con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. Bof - Fil 04 - 10 - 22 14:49:57 (0351)ENE 5 NNNNSi è riunito a Reggio Calabria, il Consiglio generale della Cisl metropolitana, presieduto dal segretario reggente,nonché segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo. «Questo consiglio gene ...L'ok del Consiglio europeo non arriverà neppure alla riunione di giovedì a Praga e neanche a quello di Bruxelles, il 20 ottobre. Il Consiglio ha ...