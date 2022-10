Corsport: da Napoli e Bari con i De Laurentiis si è alzato il vento del Sud (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Corriere dello Sport dedica una pagina al Bari che è primo in classifica in Serie B. Un Bari da far stropicciare gli occhi! Non solo quelli del presidente Luigi De Laurentiis che tanto incredulo proprio non è. Non fosse altro per aver, con pazienza e lungimiranza, costruito la prospettiva degli attuali successi che vedono la squadra di Michele Mignani, uno dei tecnici debuttanti nella categoria, imbattuta e degna erede delle stagioni migliori in Serie B dei Galletti. E aggiunge: Non basterà lo scoglio della multiproprietà a frenare l’istinto di gloria che accomuna Aurelio e Luigi De Laurentiis. Mai come stavolta ostinati ad arrivare sino in fondo. Il vento del Sud si è alzato, Napoli e Bari sono pronti a cavalcarlo! Cheddira Le prodezze di Walid ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Corriere dello Sport dedica una pagina alche è primo in classifica in Serie B. Unda far stropicciare gli occhi! Non solo quelli del presidente Luigi Deche tanto incredulo proprio non è. Non fosse altro per aver, con pazienza e lungimiranza, costruito la prospettiva degli attuali successi che vedono la squadra di Michele Mignani, uno dei tecnici debuttanti nella categoria, imbattuta e degna erede delle stagioni migliori in Serie B dei Galletti. E aggiunge: Non basterà lo scoglio della multiproprietà a frenare l’istinto di gloria che accomuna Aurelio e Luigi De. Mai come stavolta ostinati ad arrivare sino in fondo. Ildel Sud si èsono pronti a cavalcarlo! Cheddira Le prodezze di Walid ...

