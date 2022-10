Carlotta Brambilla Pisoni su Marco Bellavia: “Ho pietà di me, solo Cristina D’Avena l’ha aiutato” (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra gli storici amici e colleghi di Marco Bellavia c’è Carlotta Brambilla Pisoni, insieme hanno vissuto il successo di Bim Bum Bam e Kiss Licia ma hanno anche frequentato il liceo insieme. solo oggi Carlotta ha scoperto che Marco Bellavia non stava bene, che aveva bisogno di aiuto ma non fa come i vipponi, lei si sente davvero in colpa, piange nella sua intervista a Fanpage, ha pietà di se stessa perché non aveva capito niente, perché come spesso accade si è assenti. Sa che l’unica che gli è rimasta accanto in questi anni è Cristina D’Avena. Non giustifica i concorrenti del GF Vip, ne ha paura, è lo specchio di parte della nostra società ma anche lei si include in quella indifferenza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra gli storici amici e colleghi dic’è, insieme hanno vissuto il successo di Bim Bum Bam e Kiss Licia ma hanno anche frequentato il liceo insieme.oggiha scoperto chenon stava bene, che aveva bisogno di aiuto ma non fa come i vipponi, lei si sente davvero in colpa, piange nella sua intervista a Fanpage, hadi se stessa perché non aveva capito niente, perché come spesso accade si è assenti. Sa che l’unica che gli è rimasta accanto in questi anni è. Non giustifica i concorrenti del GF Vip, ne ha paura, è lo specchio di parte della nostra società ma anche lei si include in quella indifferenza ...

