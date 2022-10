Cara Delevingne detta tendenza con l’hair look dell’Autunno 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) Cara Delevingne è tornata a far parlare di sé, questa volta dal punto di vista beauty. L’attrice e modella è approdata alla Paris Fashion Week lanciando un nuovo hair look che detta tendenza. Le ultime settimane non sono state facili per Cara Delevingne. L’attrice e modella ha da poco lanciato la sua collezione in collaborazione con Karl Lagerfeld, una dedica d’amore per uno stilista che l’ha scoperta e lanciata nel fashion system e a cui Cara Delevingne è ancora legatissima. Ciononostante, la modella ha allarmato fan e amici nelle ultime settimane. Si vociferava di problemi di salute, qualcuno ha tirato in ballo una presunta depressione, ma Cara Delevingne è tornata in pubblico e l’ha fatto in ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 ottobre 2022)è tornata a far parlare di sé, questa volta dal punto di vista beauty. L’attrice e modella è approdata alla Paris Fashion Week lanciando un nuovo hairche. Le ultime settimane non sono state facili per. L’attrice e modella ha da poco lanciato la sua collezione in collaborazione con Karl Lagerfeld, una dedica d’amore per uno stilista che l’ha scoperta e lanciata nel fashion system e a cuiè ancora legatissima. Ciononostante, la modella ha allarmato fan e amici nelle ultime settimane. Si vociferava di problemi di salute, qualcuno ha tirato in ballo una presunta depressione, maè tornata in pubblico e l’ha fatto in ...

