Spezia, debutto di Beck in Serie A: il profilo (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel finale della gara con la Lazio, l'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha fatto debuttare in Serie A Julius Beck, centrocampista danese... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 ottobre 2022) Nel finale della gara con la Lazio, l'allenatore delloLuca Gotti ha fatto debuttare inA Julius, centrocampista danese...

sportli26181512 : Spezia, debutto di Beck in Serie A: il profilo: Nel finale della gara con la Lazio, l'allenatore dello Spezia Luca… - LALAZIOMIA : Spezia, debutto di Beck in Serie A: il profilo - magicmommi : Debutto in Serie A x Beck dello Spezia - sportli26181512 : Lazio-Spezia LIVE, le formazioni ufficiali: c'è Luis Alberto, la scelta su Immobile. Ellertsson al debutto dal 1':… - serieAnews_com : #Lazio, #Immobile rischia di non esserci contro lo #Spezia: domani altra risonanza, #Cancellieri pronto al debutto… -