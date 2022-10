Pietro Castellitto, tutto sul figlio d’arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini: carriera e vita privata (Di domenica 2 ottobre 2022) Pietro Castellitto, figlio dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini è un figlio d’arte da parte di entrambi i genitori e, come il padre, ha intrapreso la carriera di attore ed ha un futuro da regista. La carriera di Pietro Castellitto Nato a Roma nel 1991, ha ereditato dal padre la passione per il cinema e da subito ha deciso di seguirne le orme, anche se nel suo futuro più che il ruolo di attore predilige quello di regista. Nel film I predatori Pietro Castellitto, oltre che interprete è stato anche il regista e ha anche scritto la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 ottobre 2022)dell’attoree della scrittriceè unda parte di entrambi i genitori e, come il padre, ha intrapreso ladi attore ed ha un futuro da regista. LadiNato a Roma nel 1991, ha ereditato dal padre la passione per il cinema e da subito ha deciso di seguirne le orme, anche se nel suo futuro più che il ruolo di attore predilige quello di regista. Nel film I predatori, oltre che interprete è stato anche il regista e ha anche scritto la ...

unmagroio : RT @JTelmont_: Trovatemi un attore del passato e/o del presente migliore di Pietro Castellitto. Trovatemelo, vi sfido. - JTelmont_ : Trovatemi un attore del passato e/o del presente migliore di Pietro Castellitto. Trovatemelo, vi sfido. - Simona65Simona : RT @pasqstrangio: Stasera su Rai 3 andrà in onda il film 'Nour' dedicato al medico dei migranti di Lampedusa Pietro Bartolo, in cui quest'u… - pasqstrangio : Stasera su Rai 3 andrà in onda il film 'Nour' dedicato al medico dei migranti di Lampedusa Pietro Bartolo, in cui q… - IOdonna : I Pavone e i Vismara: una ricca, di intellettuali radical chic; l'altra proletaria e incolta. Ma le differenze sono… -