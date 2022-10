NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 di nuovo in coppia su Rai2, trame episodi del 2 e 9 ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su Rai2. Il 2 ottobre andranno in onda due episodi inediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni. Si parte con l’episodio 6×08 di NCIS Los Angeles intitolato Terra di confine, di cui vi riportiamo la sinossi: Kensi, sotto copertura, viene coinvolta in una sparatoria al confine con il Messico. Riesce a salvarsi insieme a Rosa, una ragazzina messicana immigrata illegalmente, ma entrambe sono ferite. Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)Los13 e6 tornano diad occupare la domenica sera su. Il 2andranno in onda dueinediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni. Si parte con l’o 6×08 diLosintitolato Terra di confine, di cui vi riportiamo la sinossi: Kensi, sotto copertura, viene coinvolta in una sparatoria al confine con il Messico. Riesce a salvarsi insieme a Rosa, una ragazzina messicana immigrata illegalmente, ma entrambe sono ferite. Nel cast diLos13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin ...

