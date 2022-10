MotoGP | Francesco Bagnaia e un podio di platino La pioggia a sorpresa si è rivelata un’alleata

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita” insegnava Forrest Gump. Questo Mondiale disegue esattamente la stessa filosofia, non c’è modo di prevederne le dinamiche e le conseguenze delle stesse. Un esempio? In Giappone laaveva fatto naufragarein qualifica, mentre in Thailandia ha letteralmente affondato Fabio Quartararo in gara. Questa stagione sembra un pendolo impazzito, che oscilla compulsivamente da un estremo all’altro. Oggi è andato tutto dalla parte di Pecco e della Ducati. Gli alti e bassi del piemontese hanno del clamoroso, perché si passa da errori banali come quello di Motegi a prestazioni superlative quali quella odierna.a Buriram ha disputato una delle migliori gare della carriera, esorcizzando quelle ...