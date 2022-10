Lazio, Zaccagni: 'Nazionale? Non rispondo a nessuno, per me resta un sogno' (Di domenica 2 ottobre 2022) ROMA - " Siamo cresciuti tanto a livello di squadra e di distanze in campo. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo scesi in campo a duemila all'ora come aveva chiesto il tecnico. Serata in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 ottobre 2022) ROMA - " Siamo cresciuti tanto a livello di squadra e di distanze in campo. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo scesi in campo a duemila all'ora come aveva chiesto il tecnico. Serata in ...

