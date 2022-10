Covid, in Campania calano tasso di positività e ricoveri (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNumeri in calo per il Covid in Campania. I positivi al test sono il 16,8% (10.956 test, 1.846 positivi), in calo rispetto al 17,77 di ieri. In calo i ricoverati in terapia intensiva, da 6 a 5, e quelli nei reparti ordinari, da 260 a 253. Un morto nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNumeri in calo per ilin. I positivi al test sono il 16,8% (10.956 test, 1.846 positivi), in calo rispetto al 17,77 di ieri. In calo i ricoverati in terapia intensiva, da 6 a 5, e quelli nei reparti ordinari, da 260 a 253. Un morto nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

UcciRaffaella : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 1.846 casi e un morto: indice di contagio al 16,85%, in calo i ricoveri - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.846 (su 10.956 test, contagio in frenata) con 1 morto -