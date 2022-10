ilGiornale.it

... si accompagnava al: "Era in grado di riflettere su ciò che faceva e di controllarsi". I ... Lui stesso ha poi raccontato: "Perl'autorità che avevo, mi servivano tecnica e forza ...Finestre chiuse peril calore, o aperte per disperdere il Covid Ilcosa dice Tanti dubbi dunque, ma una cosa è certa: le bollette in arrivo per le scuole saranno molto, molto ... Conservare il buonsenso - ilGiornale.it Una settimana non basta a decidere se un fallo è rigore, figuriamoci se Giorgia Meloni sarà una brava premier.