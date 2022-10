Vittoria nel recupero | il Milan passa 3-1 in casa Empoli

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Un finale vietato ai deboli di cuore regala altre punti fondamentali sul campo di uncombattivo ma distratto in un paio di momenti decisivi. Dopo l'1-1 firmato da Bajrami oltre al 90? che sembrava indirizzare il match verso il pari, i campioni in carica ci hanno creduto trovando le due zampate decisive di Ballo-Tourè e Leao che hanno fissato il punteggio sul 3-1 finale. La prima grande occasione del match arriva al 9? ed è per gli ospiti. De Ketelaere aggancia un bel pallone in area e serve Leao, il quale calcia di prima con il destro ma Vicario salva in tuffo con i piedi. Al 21? il portoghese se ne va sulla sinistra e serve Saelemaekers che schiaccia troppo il piatto destro calciando fuori da ottima posizione. Il belga ci riprova due minuti dopo con un tiro dal limite, ma Vicario è attento e devia in ...