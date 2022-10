Serie A oggi, le partite in diretta. Risultati e classifica. Empoli - Milan live (Di sabato 1 ottobre 2022) oggi tre anticipi dell'ottava giornata di campionato. Napoli - Torino 3 - 1; Inter - Roma 1 - 2. Alle 20.45 la sfida del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)tre anticipi dell'ottava giornata di campionato. Napoli - Torino 3 - 1; Inter - Roma 1 - 2. Alle 20.45 la sfida del ...

rtl1025 : ??? Oggi a RTL 102.5 @frachillemi___ e l'AD della @LuxVide, @luca_bernabei per parlarci della serie tv… - An_Bion : Sul 37 in arrivo a ottobre il nuovo canale in chiaro di @DiscoveryItalia. E ora che il gruppo è diventato… - OfficialASRoma : ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano gialloros… - sportface2016 : #InterRoma 1-2, #Mancini: 'Oggi siamo stati più forti' - dell_inter : @pisto_gol Inter a PORTA VUOTA Handanovic da Serie B, per quello che è stato è per quello che è oggi... dovrebbe l… -