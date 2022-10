Premio Serao 2022 live dalle 10 30 | la cerimonia in diretta sul Mattino it

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sarà il, come sempre organizzato da «Il» in memoria della sua cofondatrice, ad aprire oggi alle 10.30, nel teatro di Corte del Palazzo Reale napoletano,...

ilmattino.it

Basterebbe questo, ma è molto più larga la via delle affinità, a individuare un filo rosso tra la vincitrice di quest'anno delper la letteratura e la cofondatrice del 'Mattino' cui il ...E poi ci sono tornato nel 2006, un mese prima di ricevere ilNobel'. Il fatalismo per evitare il contagio ricorda l'atteggiamento del popolo di fronte al colera descritto da Matilde. La ... Premio Serao, ponte di carta tra Napoli e il mondo Sarà il Premio Serao 2022, come sempre organizzato da «Il Mattino» in memoria della sua cofondatrice, ad aprire oggi alle 10.30, nel teatro di Corte del Palazzo Reale napoletano, il programma della ...Jhumpa Lahiri, americana di origini bengalesi, ama «Le metamorfosi» di Ovidio perché, dice, il cambiamento è la forma della creatività. Matilde ...