Ovazione per la Meloni alla Coldiretti: «Daremo risposte immediate su tutti i temi più urgenti» (video) (Di sabato 1 ottobre 2022) Accolta da un’Ovazione, più volte interrotta dagli applausi, Giorgia Meloni ha svolto il suo primo intervento pubblico dopo la vittoria delle elezioni davanti alla platea di Coldiretti, al Villaggio allestito a Milano al Castello Sforzesco e al Parco Sempione. «In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi», ha detto, dopo che il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel presentarla, aveva auspicato, «da italiano e come penso facciano tutti gli italiani», una «legislatura di cinque anni», sulla scorta di un successo alle urne che ha consegnato al Paese una maggioranza chiara e netta. Prandini accoglie la «presidente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Accolta da un’, più volte interrotta dagli applausi, Giorgiaha svolto il suo primo intervento pubblico dopo la vittoria delle elezioni davantiplatea di, al Villaggio allestito a Milano al Castello Sforzesco e al Parco Sempione. «In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier piùche la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi», ha detto, dopo che il presidente di, Ettore Prandini, nel presentarla, aveva auspicato, «da italiano e come penso faccianogli italiani», una «legislatura di cinque anni», sulla scorta di un successo alle urne che ha consegnato al Paese una maggioranza chiara e netta. Prandini accoglie la «presidente ...

